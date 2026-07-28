Haberler Yaşam Bir imparatorluğun kaderini değiştiren adam: Enver Paşa’nın mezarı Neden yıllarca gizli kaldı? Bir imparatorluğun kaderini değiştiren adam: Enver Paşa’nın mezarı Neden yıllarca gizli kaldı? Dağa tırmandı, yıldızı bir dönem imparatorluğa bedeldi, son nefesini biniciliğin ve kılıcın ortasında verdi! Osmanlı'nın en tartışmalı, en cesur ve en trajik komutanı Enver Paşa'nın kah dolu kah hüsranla geçen hayatı. HABER MERKEZİ













Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine damgasını vuran, hem sarayın hem sokakların en çok konuşulan, inandığı yolda gözünü kırpmadan ölümün üzerine giden bir isim: Enver Paşa. Kimi için bir "hürriyet kahramanı", kimi için "fırtınalı bir maceraperest"... Osmanlı tarihinin en çok tıklanan, hakkında en çok komplo teorisi üretilen ve tartışılan Enver Paşa'nın hayatı, sinematografik sahne aratmayan detaylarıyla internet okurunu peşinden sürüklüyor.





MANASTIR DAĞLARI'NDAN SARAY'A UZANAN FIRTINA

1881 İstanbul doğumlu olan Enver, genç bir subayken Makedonya dağlarında meşrutiyet için dağa çıkan "Hüriyet kahramanlarından" biriydi. 1908 yılında II. Abdülhamid'e meşrutiyeti yeniden ilan ettirdiğinde, adeta bir halk kahramanı olarak omuzlarda taşınıyordu. Yakışıklılığı, cesareti ve karizmasıyla sadece Osmanlı'nın değil, tüm dünyanın dikkatini çekti. Kısa sürede ordunun en tepe noktasına tırmanan Enver Paşa; Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı yerli halkı örgütleyen çöl kaplanı, Babıali Baskını ile siyasetin seyrini değiştiren ihtilalci ve I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun başkomutan vekili oldu. Hayatı boyunca risk almaktan hiç korkmadı; çünkü onun için tek bir gerçek vardı: Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!