Bu baharatı daha önce duydunuz mu? Vücuttaki tüm toksinleri tek celsede temizliyor

SOLUNUM YOLLARINI RAHATLATABİLİR Geleneksel olarak öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi durumlarda destekleyici olarak kullanılmıştır. KAN BASINCININ DÜZENLENMESİNE KATKI SAĞLAYABİLİR Bazı araştırmalar kakulenin potasyum ve antioksidan içeriği sayesinde tansiyon üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göstermektedir.

RUH HALİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

Hoş kokusu ve aroması sayesinde rahatlama hissi sağlayabilir, stresin azalmasına yardımcı olabilir.

DİKKAT!

Kakule faydalı bir baharat olsa da herhangi bir hastalığın tedavisinin yerine geçmez. Düzenli ilaç kullanıyorsanız veya kronik bir hastalığınız varsa tüketim miktarını doktorunuza danışmanız faydalı olacaktır.