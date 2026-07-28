Haberler Yaşam Bursa’da kahreden olay: 2 yaşındaki Kadir havuzda can verdi! Annenin feryadı yürekleri dağladı Bursa’da kahreden olay: 2 yaşındaki Kadir havuzda can verdi! Annenin feryadı yürekleri dağladı Bursa İnegöl’de site havuzunda yaşamını yitiren 2 yaşındaki Kadir Tohum’un ölümü ailesini yasa boğdu. Oyun oynarken kaybolan küçük çocuk, yaklaşık bir saat süren aramanın ardından havuzda bulundu. Hastaneye kaldırılan Kadir’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaması üzerine annesinin feryatları yürekleri burktu. HABER MERKEZİ









Bursa'nın İnegöl ilçesinde site içerisindeki havuzda meydana gelen acı olayda 2 yaşındaki Kadir Tohum hayatını kaybetti. Oyun oynadığı sırada kaybolan minik Kadir, ekiplerin ve yakınlarının yaklaşık bir saat süren araması sonucu havuzda bulundu. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun ardından ailesi büyük acı yaşadı.

YÜZME HAVUZUNDA HAREKETSİZ BULUNDU Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 197. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Kadir Tohum, evinin yakınlarındaki sitede oynarken gözden kayboldu. Çocuğun yerinde olmadığını fark eden ailesi ve mahalle sakinleri, Kadir'i bulabilmek için çevrede seferber oldu. Yaklaşık bir saat süren endişeli arama çalışmalarının ardından Kadir, sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.