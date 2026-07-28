Haberler Yaşam Engin Polat hakkında yeni karar! Sosyal medya hesabına erişim engeli Engin Polat hakkında yeni karar! Sosyal medya hesabına erişim engeli Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Engin Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli getirdi. Kararda, kararın suç işlenmesinin önlenmesi, milli güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması gerekçeleriyle alındığı belirtildi. SABAH









Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Engin Polat'ın Instagram hesabı için erişim engeli kararı verdi. Mahkeme kararında, uygulamanın kamu düzeninin korunması, milli güvenliğin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla alındığı kaydedildi.