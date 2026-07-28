Engin Polat hakkında yeni karar! Sosyal medya hesabına erişim engeli

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Engin Polat'ın Instagram hesabı için erişim engeli kararı verdi. Mahkeme kararında, uygulamanın kamu düzeninin korunması, milli güvenliğin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla alındığı kaydedildi.
Mahkemenin 28 Temmuz 2026 tarihli kararında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda talebin kabul edildiği belirtildi.
Kararda, erişim engelinin suç işlenmesinin önlenmesi, milli güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması gerekçeleriyle verildiği ifade edildi.
Bu kapsamda, @enginpolat kullanıcı adlı Instagram hesabına erişimin engellenmesine hükmedilirken, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirim yapılmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması Can Polat hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından Polat ailesi bir süre kamuoyundan uzak kalırken, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.