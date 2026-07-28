HAC KAYIT TARİHLERİ 2026 | Hac kesin kayıtlar ne zaman, nasıl yapılacak? Hac boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?

Hac ibadeti için 2027 yılı hazırlıkları sürerken, kesin kayıt süreciyle ilgili detaylar hacı adayları tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac kurasında ismi çıkan adaylar için e-Devlet üzerinden yapılacak kesin kayıt işlemlerinin tarihleri beklenirken, kayıt hakkını kullanmayanların durumu ve yedek kontenjan süreci de merak konusu oldu.