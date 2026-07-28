HAC KAYIT TARİHLERİ 2026 | Hac kesin kayıtlar ne zaman, nasıl yapılacak? Hac boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?

Hac ibadeti için 2027 yılı hazırlıkları sürerken, kesin kayıt süreciyle ilgili detaylar hacı adayları tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac kurasında ismi çıkan adaylar için e-Devlet üzerinden yapılacak kesin kayıt işlemlerinin tarihleri beklenirken, kayıt hakkını kullanmayanların durumu ve yedek kontenjan süreci de merak konusu oldu.
2027 YILI HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?
Kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan 18 Ağustos'a kadar e-Devlet'ten gerçekleştirebilecek.
HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Hac kesin kayıt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Vatandaşlar e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile hac kayıtlarını tamamlayabilecekler.
HAC BOŞ KONTENJAN KAYITLARI NE ZAMAN?
Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri, kura sırası gözetilerek 24 Ağustos - 01 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Hacca gidecek vatandaşların, pasaportlarının geçerlilik süresi, en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar olacak.