'Hakimliğe özendim' diyerek itiraf etti: Hayatımı yalan üzerine kurdum

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma KOM ekiplerince 24 Temmuz 2026'da düzenlenen operasyonda sahte hakimlik yapan çete çökertilmiş, şüphelilerin adreslerinde 1 adet hâkim cübbesi, 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın, döviz, borç protokolleri ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
Hâkim cübbesiyle pozlar veren sahte hakim Kubilay Akyol ifadesinde, "Sosyal medyada kendimi hakim olarak tanıttım. Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim" diyerek suçunu itiraf etti.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma KOM ekiplerince 24 Temmuz 2026'da düzenlenen operasyonda sahte hakimlik yapan çete çökertildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet hâkim cübbesi, 1 milyon Euro değerinde senet, 285 gram külçe altın, döviz, borç protokolleri ve dijital materyaller ele geçirildi.
BOMBA BAHANESİYLE PARK YERİ GASP ETTİ
Kubilay Akyol'un sahte hakimlik yalanını günlük hayatında da kullandığı ortaya çıktı. Akyol'un oturduğu mahallede kendisini "Adalet Bakanlığı'nda hakim" olarak tanıttığı, bina önündeki park yerini "Arabama bomba konulabilir, araç kamera açısında olmalı" bahanesiyle kapattığı ve mahalleliye baskı kurduğu için 5 yıl önce CİMER'e şikâyet edildiği belirlendi.
3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Kubilay Akyol suçunu kabul ederken; cübbeyi temin ettiği öne sürülen Asuman Bakaç ve avukat Halil İbrahim Alagöz suçlamaları reddederek kandırıldıklarını iddia etti.
Mahkeme, kuvvetli suç şüphesi ve delillerin toplanmamış olmasını gerekçe göstererek 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma sürüyor.