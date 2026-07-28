'Hakimliğe özendim' diyerek itiraf etti: Hayatımı yalan üzerine kurdum





Hâkim cübbesiyle pozlar veren sahte hakim Kubilay Akyol ifadesinde, "Sosyal medyada kendimi hakim olarak tanıttım. Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim" diyerek suçunu itiraf etti.



Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma KOM ekiplerince 24 Temmuz 2026'da düzenlenen operasyonda sahte hakimlik yapan çete çökertildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet hâkim cübbesi, 1 milyon Euro değerinde senet, 285 gram külçe altın, döviz, borç protokolleri ve dijital materyaller ele geçirildi.