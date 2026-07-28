Haberler Yaşam Hepatit C için hayati uyarı Hepatit C için hayati uyarı Dünya Hepatit Günü’nde uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tansu Yamazhan, Hepatit C’nin hiçbir belirti vermeden karaciğeri tamamen tahrip edebildiğini belirtti. Günümüzde 2-3 aylık ilaç tedavisiyle hastalığın yüzde 99 oranında iyileştiğini vurgulayan Yamazhan “Herkes hayatında en az bir kez Hepatit C testi yaptırmalı” çağrısında bulundu. HABER MERKEZİ













Hepatit C, yıllarca hiçbir belirti vermeden ilerleyerek ciddi karaciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nde halk arasında "sessiz katil" olarak bilinen Hepatit C virüsü, hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürüyor. Uzun yıllar boyunca herhangi bir belirti göstermeden ilerleyebilen hastalık, tedavi edilmediğinde karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, toplumda farkındalığın artırılması ve erken tanının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor.





'TOPLUM BİLİNÇLENMELİ'

Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tansu Yamazhan da 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Hepatit C'nin sinsi seyri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve günümüzde ulaşılan tedavi başarısına dikkat çeken Yamazhan, hastalığın erken teşhis edildiğinde büyük oranda tamamen tedavi edilebildiğini belirterek toplumun düzenli tarama konusunda bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Sarılık yapan Hepatit A ve B virüslerinden farklı olarak Hepatit C'de gözlerde sararma veya idrar renginde koyulaşma gibi belirgin şikayetlerin görülmediğini belirten Prof. Dr. Yamazhan, virüsün bağışıklık sisteminden kaçarak karaciğer hücrelerini ele geçirdiğini ifade etti. Hastaların genellikle sadece hafif halsizlik hissettiğini ve bu nedenle hekime başvurmadığını vurgulayan Yamazhan, şu uyarılarda bulundu: "Hastalık fark edilmeden ilerler. Uzun yıllar sonra karaciğerin tamamen tükenmesi sonucunda karında şişlik, vücutta kanamalar ve bilinç değişiklikleri gibi sirozun en ağır formu gelişir. Hastalar ancak bu evrede ölümle yüz yüze geldiklerinde acil servislere başvuruyor. 'Sessiz katil' tanımı, sürecin çok uzun olmasını ve hastalığın ne yazık ki son evrede fark edilmesini ifade eder."