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İnternetten araç kiralayanları hedef aldılar: 4 dolandırıcı yakalandı! Birebir aynısını yapmışlar

Mersin’de popüler araç kiralama şirketlerinin sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcılar tek tek yakalandı. Kopyaladıkları sahte siteler üzerinden binlerce liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İşte internetten araç kiralayanların hayatını kurtaracak o operasyonun detayları...

İHA

Giriş Tarihi:

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç kiralama yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin araç kiralama sitesinin kopyasını yaparak, vatandaşları 417 bin TL'den fazla dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu, 8 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 1 bilgisayar kasası ile 2 bilgisayar ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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