İnternetten araç kiralayanları hedef aldılar: 4 dolandırıcı yakalandı! Birebir aynısını yapmışlar

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç kiralama yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin araç kiralama sitesinin kopyasını yaparak, vatandaşları 417 bin TL'den fazla dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu, 8 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 1 bilgisayar kasası ile 2 bilgisayar ele geçirildi.