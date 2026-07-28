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Haberler Yaşam Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlara tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlara tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA

Giriş Tarihi:

Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlara tsunami uyarısı yapıldı

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yetkililer, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yaparak, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan acilen güvenli alanlara geçmelerini istedi.

Japon hükümeti, Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki başta olmak üzere depremden etkilenen bölgeler için acil uyarı yayımladı. Bölgede artçı sarsıntı riskinin devam ettiği kaydedilerek, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

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