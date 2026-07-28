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Park halindeki otomobile çarpan motosikletli öldü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Park halindeki otomobile çarpan motosikletli öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Emre Durdahanoğlu (24) idaresindeki 34 GHP 966 plakalı motosiklet, D-400 kara yolu istikametine doğru seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan BI 0130 EI plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Emre Durdahanoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durdahanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından adli tahkikat başlatıldı.
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