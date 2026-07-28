SON DAKİKA: Gülistan Doku cinayetinde kirli kurgu deşifre oldu! Cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçe sapasağlam bulundu

Son dakika haberleri... 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiği belirlenmiş, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklanmıştı.
Tutuklu Tuncay Sonel ve şüphelilerin olaya intihar süsü vermek ve arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirmek için organize plan yaptığı ortaya çıktı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları geçmiş soruşturma evraklarını tek tek mercek altına aldı.
Savcılık, arama çalışmalarında Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının ardından 8 ve 10 Ocak 2020'de baraj gölünde bulunduğu belirtilen ve Gülistan'a ait reçete, dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ve makas gibi delilleri inceledi.
Gülistan'ın kaybolmasının üzerinden günler geçmesine rağmen kağıttaki metinlerin tahrip olmaması ve halen okunabilir durumda bulunması şüpheli görüldü.
Soruşturmanın tekrar ele alınmasıyla birlikte; dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri belirlendi.
Arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirip, Gülistan Doku'nun cansız bedenini saklamak için zaman kazandıkları değerlendiriliyor.
İŞTE O REÇETE
SABAH'ın ulaştığı Gülistan'a ait o reçetede 3 farklı ilacın yazıldığı görüldü. Reçetenin, o dönem pratisyen hekim olan Ezgi Erdal tarafından imzalandığı; sağ üst kısmında ise üst solunum yolu enfeksiyonuna işaret eden "ÜSYE" ibaresinin yer aldığı görülüyor.
İlaç olarak ağrı kesici, antibiyotik yazıldığı tespit edildi. Reçetenin arka yüzünde ise barkod kısmının yer aldığı görülüyor.
Yine suyun altında bulunduğu iddia edilen dilekçeyi andıran kağıt parçasının içeriğinde ise "Buse" ve "Erdem Hoca" isimlerinin yazdığı, Gülistan'ın üniversitede yaşadığı sorunları anlattığı, 'psikolojikman bizde baskı yaratıldığı' şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.
'ÇOK İŞİMİZE YARAR'
Ayrıca savcılığın yaptığı dijital incelemelerde tutuklu polis memuru Gökhan Ertok ile bağlantılı olan ancak Gülistan Doku soruşturmasında hiçbir resmî görevi bulunmayan bazı kolluk görevlilerinin, emniyetin sistemleri üzerinden Doku hakkında usulsüz araştırma ve sorgulama yaptıkları ortaya çıktı.
Bu kişiler tespit edilerek soruşturmaya dahil edildi. Dosyaya giren HTS ve mesajlaşma kayıtları ile genç kızın sosyal medya hesaplarına dışarıdan müdahale edildiği belirlendi.
Doku'nun ailesi tarafından çıkartılan yedek SIM kartın, Tuncay Sonel'in talimatıyla koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından otobüsle Ankara'daki ihraç polis memuru Gökhan Ertok'a ulaştırıldığı belirlenmişti.
SIM kartı takan Ertok'un 17 ve 18 Ocak 2020 tarihlerinde Doku'nun Instagram hesabına girdiği, bazı kişileri takipten çıkardığı ve engellediği öğrenildi.
Ertok ile Şükrü Eroğlu arasındaki yazışmalarda, Gülistan'ın abisi adına açılmış birçok hesabı engellendiği, Gülistan ile ağabeyi Osman Doku arasında sorun varmış algısı yaratmak istedikleri ortaya çıktı.
Eroğlu'nun bu durum için "Çok işimize yarar" yanıtını verdiği görüldü. Ancak ikili daha sonra Gülistan Doku'nun engellediği hesapların sahte olabileceğini değerlendirdi.
Gökhan Ertok tarafından genç kızın hesaplarındaki temizlik ve silme işlemleri tamamlandıktan sonra, kendi yaptıkları izlerin görünmemesi için Doku'nun kız arkadaşı Ebru D.'yi Tunceli Emniyeti'ne çağırttığı anlaşıldı. Ebru D.'nin telefonuna rızası dışında el koydukları ortaya çıktı.
18 KAMU PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI
Organize delil karartma yapıldığının tespit edilmesi üzerine Erzurum Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı 16 ildeki 21 adrese dün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.
Doku'nun soruşturmasının manipüle edilmesine yardımcı olan 19 kamu personelinden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru yer aldı.