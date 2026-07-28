Teyze cinayetinde dehşete düşüren detay: Önce yapay zekaya sormuş!

İddianameye göre İnci Çalışkan'ın adresinde yapılan aramada kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar, kanlı tülbent ile birlikte 340 dolar ve 40 euro bulundu. Ele geçirilen bıçak üzerinde yapılan kriminal incelemede, Binnaz Eriş'e ait kan örnekleri tespit edildi. Ayrıca Eriş'in evinin mutfağında bulunan beyaz el havlusunda da İnci Çalışkan'a ait DNA örneklerine rastlandı. Çalışkan'ın olayın ardından altın bozdurduğu ve olay günü cep telefonuyla görüşmeler yaptığına ilişkin tespitler de dosyaya girdi.

YAPAY ZEKÂYA CİNAYET YÖNTEMLERİNİ SORMUŞ

İddianamede en dikkat çeken bölümlerden biri ise şüphelinin dijital inceleme kayıtları oldu. İnci Çalışkan'ın olay öncesinde yapay zekâ üzerinden "Biber gazı", "Karna bıçak çabuk öldürür mü?", "Adli tıp ders notları", "İz bırakmadan adam öldürme yolları", "Altın piyasası" ve "Bayıltıcı iğne" gibi konularda aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yangın raporunda, yangının kasten çıkarıldığı değerlendirmesine yer verildi. Raporda, yangının hem yatak odasında hem de oturma odasında ayrı noktalarda başlatıldığının belirlendiği ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

,Hazırlanan iddianamede İnci Çalışkan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Savcılık, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Davanın ilk duruşması 3 Kasım tarihinde saat 09.30'da Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.