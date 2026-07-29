YKS TERCİH DÖNEMİ 2026 | YKS tercih dönemi başladı mı? YKS tercihlerinde son gün ne zaman?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için üniversite tercih süreci başladı. Geleceklerini şekillendirecek bölüm ve üniversite seçimi için araştırmalarını sürdüren öğrenciler, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih takvimine odaklandı. Peki, YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak ve adaylar tercih işlemlerini ne zaman yapabilecek? Detaylar…