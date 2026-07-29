YKS TERCİH DÖNEMİ 2026 | YKS tercih dönemi başladı mı? YKS tercihlerinde son gün ne zaman?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için üniversite tercih süreci başladı. Geleceklerini şekillendirecek bölüm ve üniversite seçimi için araştırmalarını sürdüren öğrenciler, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih takvimine odaklandı. Peki, YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak ve adaylar tercih işlemlerini ne zaman yapabilecek? Detaylar…
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 tercih takvimine göre üniversite tercihleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar tercih işlemlerini 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya AİS mobil uygulaması aracılığıyla yapılacak. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, tercih listelerini oluşturduktan sonra işlemlerini onaylayarak tamamlayabilecek.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar tercihlerin 10 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından ÖSYM yerleştirme işlemlerini başlatacak. Kurum tarafından sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz açıklanmadı.