Okul birincileri için 17 bin 862, şehit yakını, gazi ve gazi yakını için 3 bin 673, 34 yaş üstü kadınlar için de 10 bin 363 özel kontenjan tanımlandı.

Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için kılavuzda merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan, belirlenen devlet üniversitelerindeki ön lisans ve lisans programlarında kontenjan ayrıldı. Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olanlar, ayrılan kontenjanlardan yararlanamayacak. Daha önce bir ön lisans programından mezunlar ise sadece lisans programlarının ilgili kontenjanlarına yerleştirilebilecek. 34 yaşını tamamlamış kadınlar başarı sıralaması şartı aranan programların dışında Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Pilotaj, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarına da yerleşemeyecek.

3 - 34 YAŞ ÜSTÜ KADIN, ŞEHİT VE GAZİ EŞ VE ÇOCUKLARI VE GAZİ OLAN ADAYLARA YÖNELİK KILAVUZDA NELER BULUNUYOR?

4 - YKS TERCİHLERİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ PUANA GÖRE Mİ YAPILMALI, KAÇ TERCİHTE BULUNULABİLİR?

Adayların puana değil, sıralamalarına göre tercihlerde bulunmaları gerekiyor. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli faktör olmalı. Adaylar, sağlıklı tercih yapabilmeleri için birçok yeniliklerin eklendiği YÖK ATLAS verilerini de incelemeli. YKS tercih döneminde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Listeyi oluştururken ilk birkaç tercih, puanın yeterli olup olmayacağı endişesine kapılmadan, sadece ilgiler göz önünde bulundurularak belirlenmeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verilmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

5 - BU YIL YENİ AÇILAN BÖLÜMLER NELER?

YÖK tarafından açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Bu bölümler sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açıldı. Açılan programlar şöyle: Lisans düzeyinde "Tarih ve Yapay Zeka", "Felsefe ve Yapay Zeka", "İşletme ve Yapay Zeka", "Finansal Teknoloji", "Biyoteknoloji ve Genetik", "Paramedik" ve "Balıkçılık Teknolojisi" bölümleri ilk kez öğrenci kabul edecek.

Ön lisans düzeyinde "Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama", "Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon", "Dijital Oyun Teknolojileri", "Mobil Güvenlik Teknolojileri", "İlaç Üretim Teknolojisi", "Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği", "Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği", "Laboratuvar Hayvanları" ve "Balıkçılık Teknolojisi" bölümü açıldı.

YÖK, açıköğretim programlarına da 2 yeni bölüm ekledi. Bu kapsamda "Yapay Zeka Destekli Kodlama" ile "Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı" programları açık öğretimden ilk kez öğrenci kabul edecek. Her iki bölüme de 250'şer kontenjan tanımlandı.

Ayrıca, yapay zeka ve bilişim alanında son üç yılda 81 yeni program açıldı. 171 üniversitedeki toplam program sayısı 785'e ulaştı. Yapay zeka ve bilişim temelli ön lisans programlarının kontenjanı 1610'dan 6 bin 828'e çıkarılarak dört kattan fazla artırıldı. Yapay zeka ve siber güvenlik alanlarındaki eğitim kapasitesi yaklaşık yedi katına ulaştı. Yapay zeka ve bilişim temelli lisans programlarının kontenjanı 2 bin 355'ten 4 bin 420'ye yükseltildi. Sektör ihtiyaçlarına yönelik açılan 25 ön lisans programının kontenjanı 5 bin 280'den 7 bin 270'e çıkarıldı. Lisansüstü düzeyde 33 farklı başlık altında 182 yeni program açıldı.