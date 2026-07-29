Adana'da vahşet! Önce sevgilisini ardından hiç tanımadığı görgü tanıklarını katletmişti! Caninin ifadesi kan dondurdu

Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz'ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Şüpheli daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i cinayete tanık olduklarını düşünerek vurup, aracına bindikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.