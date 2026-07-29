Karaman'da köpek dehşeti: Sahibinden kaçıp 3 yaşındaki çocuğa saldırdı!

Küçük çocuğun çığlıklarını duyan yakınları ve mahalle sakinleri, köpeğe müdahale ederek çocuğu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karaman Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından iple bağlanan köpek, belediye barınak görevlileri tarafından karantinaya alınarak barınağa götürüldü.