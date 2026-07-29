Kuyucu Murat Paşa Kimdir? isyanları bitirmek için binlerce kişiyi kuyulara gömen Osmanlı sadrazamının korkunç hikayesi!

Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. yüzyıldaki en bunhranlı döneminde, devleti parçalamak üzere olan ayaklanmaları durdurmak için kanlı ve sert yöntemleriyle adını tarihe kazıyan bir sadrazam: Kuyucu Murat Paşa. Adını duyduğunuzda bile insanı ürperten o meşhur lakabı ve devlet otoritesini sağlamak için gözünü kırpmadan uyguladığı acımasız taktikler, internet medyasında tarihin en çok merak edilen ve okunan konularının başında geliyor.
SARAYDAN DEVLETİN ZİRVESİNE UZANAN ZORLU YOL
Hırvat asıllı devşirme bir çocuk olarak Osmanlı sarayına gelen Murat, Enderun'da yetiştikten sonra devletin çeşitli kademelerinde sancakbeyliği ve beylerbeyliği yaptı. Yaşlılık dönemine kadar pek ön planda olmayan Murat Paşa, I. Ahmed saltanatında, imparatorluğun içten içe çürüdüğü ve Anadolu'nun "Celali isyanlarıyla" kan gölüne döndüğü bir dönemde 1606 yılında sadrazamlığa getirildi.
Anadolu'da eşkıyalar devlete meydan okuyor, vergiler toplanamıyor, köyler yakılıyordu. Padişahın karşısına geçip "Bana müsaade edin, bu işi kökünden çözeceğim" diyen yaşlı paşa, bizzat sefer hazırlığına başladı.
"KUYUCU" LAKABI NEREDEN ÇIKTI?
Kuyucu Murat Paşa'nın isyancılara karşı uyguladığı taktik, Osmanlı tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir korku saldı. Eşkıya gruplarını, köyleri basıp talan edenleri yakaladığı yerde mahkemeden hemen sonra infaz ediyordu. Ancak mesele onları öldürmekte değil, ne yapılacağındaydı.
Cesetlerin ortalıkta kalıp hastalık saçmasını ve isyancıların diğer kollarına gözdağı vermesini istemeyen Paşa, ordunun arkasından giden kazmacı birliklerine devasa çukurlar (kuyular) kazdırıyordu. Öldürülen binlerce Celali isyancısı, bu derin kuyulara üst üste doldurularak gömüldü. Halk ve askerler, bu ürkütücü yöntemden dolayı ona "Kuyucu Murat Paşa" lakabını taktı.
KİMSEYE ACIMADI, DEVLETİ KURTARDI
Kimi tarihçiler onu "devleti mutlak bir çöküşten kurtaran dahi bir kurtarıcı" olarak görürken, kimi tarihçiler de "sert ve acımasız bir idareci" olarak nitelendirdi. Ancak kimse onun başarısını inkar edemezdi: Kısa süre içinde Anadolu'da eşkıya namına kimse kalmadı, devlet otoritesi yeniden sağlandı.
Diyarbekir seferi sırasında, 1611 yılında 85 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kuyucu Murat Paşa, arkasında hem çok büyük bir devlet düzeni hem de asla unutulmayan, karanlık bir efsane bıraktı. Bugün hâlâ tartışılan bu sert sadrazamın hayatı, Osmanlı'nın adalet ve otorite anlayışının en çarpıcı örneği olarak okurların radarında yer almaya devam ediyor.