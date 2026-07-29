Haberler Yaşam Kuyucu Murat Paşa Kimdir? isyanları bitirmek için binlerce kişiyi kuyulara gömen Osmanlı sadrazamının korkunç hikayesi! Kuyucu Murat Paşa Kimdir? isyanları bitirmek için binlerce kişiyi kuyulara gömen Osmanlı sadrazamının korkunç hikayesi! Osmanlı'nın en karanlık döneminde devleti kurtarmak için ezber bozan bir yol seçti! On binlerce isyancıyı kazdırdığı dev kuyulara gömen Kuyucu Murat Paşa'nın gerilim dolu hayatı. HABER MERKEZİ













Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. yüzyıldaki en bunhranlı döneminde, devleti parçalamak üzere olan ayaklanmaları durdurmak için kanlı ve sert yöntemleriyle adını tarihe kazıyan bir sadrazam: Kuyucu Murat Paşa. Adını duyduğunuzda bile insanı ürperten o meşhur lakabı ve devlet otoritesini sağlamak için gözünü kırpmadan uyguladığı acımasız taktikler, internet medyasında tarihin en çok merak edilen ve okunan konularının başında geliyor.





SARAYDAN DEVLETİN ZİRVESİNE UZANAN ZORLU YOL

Hırvat asıllı devşirme bir çocuk olarak Osmanlı sarayına gelen Murat, Enderun'da yetiştikten sonra devletin çeşitli kademelerinde sancakbeyliği ve beylerbeyliği yaptı. Yaşlılık dönemine kadar pek ön planda olmayan Murat Paşa, I. Ahmed saltanatında, imparatorluğun içten içe çürüdüğü ve Anadolu'nun "Celali isyanlarıyla" kan gölüne döndüğü bir dönemde 1606 yılında sadrazamlığa getirildi.

Anadolu'da eşkıyalar devlete meydan okuyor, vergiler toplanamıyor, köyler yakılıyordu. Padişahın karşısına geçip "Bana müsaade edin, bu işi kökünden çözeceğim" diyen yaşlı paşa, bizzat sefer hazırlığına başladı.