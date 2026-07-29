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Haberler Yaşam "Nightcall" şarkısıyla ünlenen Fransız DJ Kavinsky evinde ölü bulundu

'Nightcall' şarkısıyla ünlenen Fransız DJ Kavinsky evinde ölü bulundu

'Nightcall' şarkısıyla tanınan asıl adı Vincent Belorgey olan Fransız DJ Kavinsky'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

AA

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Nightcall şarkısıyla ünlenen Fransız DJ Kavinsky evinde ölü bulundu

Yerel basının Paris Savcılığının açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre 50 yaşındaki sanatçı dün Paris'teki evinde hayatını kaybetti. Savcılık, sanatçının ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

2010'lu yılların başında "Nightcall" şarkısı ile ünlenen Fransız DJ Kavinsky için hayranları ve siyasiler taziye mesajı yayımladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada DJ Kavinsky'nin "her zaman Fransa'nın gurur kaynağı" olarak kalacağını belirtti.

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