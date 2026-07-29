Son dakika: Ahbap soruşturmasında o ünlü isimler de ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni parlatan aralarında Fatih Altaylı, Fatih Portakal, Ruşen Çakır gibi isimlerin olduğu 11 kişinin geçtiğimiz hafta ifadelerine başvurulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde aynı soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin ifade vermişti.
Toplamda 14 isim ifade vermiş oldu. Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan ise henüz ifade vermemişti.
OYUNCULAR İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturma devam ederken ifadeye çağrılan isimler arasına yenileri eklendi. Deprem dönemi Ahbap'a destekleriyle bilinen oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
Oyuncu Berna Laçin, "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek Ahbap ve AKUT gibi" ifadelerini kullanmıştı.
SORUŞTURMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbaplar suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneğinin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesine karar vermişti.
İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül de İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti.