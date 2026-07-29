SON DAKİKA: Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef Türkiye programının 2021 yılı birincisi Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. İddialara göre, ünlü şef Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaşıkçı'nın ani ve şüpheli ölümü gastronomi dünyasında ve sevenleri arasında büyük şok yarattı. Ölüm nedeninin henüz netleşmediği öğrenilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kilyos'taki evinde tek yaşayan Kaşıkçı'dan, yakınlarının dünden beri haber alamadığı öğrenildi.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'deki disiplinli tavırları ve lezzet odaklı tabaklarıyla tanınan evli ve bir çocuk babası Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerde mutfak ekibinde görev aldı. Daha sonra Çanakkale Gökçeada'ya yerleşerek burada bir sörf otelinde başşeflik yaptı. 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluğun ardından İstanbul'a geri dönen başarılı şef, 'Kızıl Sakal Sandviç' isimli restoranını işleterek gastronomi alanında kariyerine devam ediyordu.