TÜİK açıkladı: Türkiye'nin ömür haritası ortaya çıktı: Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi?

Türkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde; eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyi ile birlikte beklenen yaşam süresinin de arttığı görüldü. Cinsiyet ayrımında, eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında, hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin arttığı tespit edildi. Yaşı 30 olan erkekler için ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim eğitim seviyelerinde beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl iken kadınlar için bu farkın 4,6 yıl olduğu görüldü.

DOĞUŞTA SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 58 YIL OLDU

Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanan 'sağlıklı yaşam süresi', sıfır yaşında bulunan bir kişi için toplamda 58 yıl, erkeklerde 59,1 yıl ve kadınlarda 56,9 yıl olarak hesaplandı.

ERKEKLERİN SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ DAHA UZUN

Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.