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Haberler Yaşam Yeni sezonun merakla beklenen dizisi "Hamal" sete hazırlanıyor

Yeni sezonun merakla beklenen dizisi 'Hamal' sete hazırlanıyor

KYN Yapım imzasını taşıyan ve yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Hamal' için uzun süren ön hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni sezonun en çok merak edilen ve başrollerinde Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'in oynadığı dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.

HABER MERKEZİ

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Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak dizi için kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanıyor.

İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimler öncesinde ekip, dizinin dünyasını en ince ayrıntısına kadar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

OKTAY KAYNARCA VE FAHRİYE EVCEN BAŞROLDE

Türk televizyonlarının usta oyuncularından Oktay Kaynarca, dizide "Hamal Kemal" karakterine hayat verirken, uzun bir aranın ardından setlere dönen Fahriye Evcen ise "Hayat" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

İntikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici atmosferiyle dikkat çekecek "Hamal", yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

GÜÇLÜ KADROYA YENİ İSİMLER KATILMAYA DEVAM EDİYOR

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) yer alıyor.

Cast çalışmaları tüm hızıyla devam eden diziye önümüzdeki günlerde birbirinden sürpriz isimlerin katılması bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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