Adana'daki katliamda kahreden ayrıntı! Oğlu cinayete kurban giden baba konuştu: Kadın, sığınmak için...

"KADIN, SIĞINMAK İÇİN BİZİM ÇOCUKLARIN YANINA KOŞMUŞ"

Olay günü birlikte vakit geçiren oğlu ve yeğeninin, bir otomobilde bulunan Osman A. (28) ile Semra Yılmaz'ın (44) tartışmasına tanık olduklarını dile getiren Demir, kadının sığınmak için oğlunun aracına yöneldiğini söyledi.



Demir, bu sırada Osman A'nın tabancayla önce Yılmaz'ı sonra da oğlu ve yeğenini öldürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:



"Onların olayla yakından veya uzaktan alakaları yoktu. Gezmek için oraya gitmişlerdi. Bir oğlum daha var, onun için yaşıyorum. Acımız büyük. Evlat acısı tarifsiz bir şey. Bu acının adı konulmamış, konulamaz. Çocuklarımız sevilen kişilerdi. Kadını ise tanımıyoruz. Oğlum şimdiye kadar bana hiç sesini yükseltmedi ve beni üzmedi. Herkese karşı saygılıydı. Adaletimize güveniyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Üç can gitti sonuçta."