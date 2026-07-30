Adana'daki katliamda kahreden ayrıntı! Oğlu cinayete kurban giden baba konuştu: Kadın, sığınmak için...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kadın cinayetine tanık oldukları gerekçesiyle öldürülen iki kuzenden biri olan 25 yaşındaki Ali Can Demir'in babası üzüntü yaşıyor.
Demir, gazetecilere, Ukrayna'da inşaatta çalıştığı sırada oğlu ve yeğeninin ölüm haberini aldığını söyledi.
"KADIN, SIĞINMAK İÇİN BİZİM ÇOCUKLARIN YANINA KOŞMUŞ"
Olay günü birlikte vakit geçiren oğlu ve yeğeninin, bir otomobilde bulunan Osman A. (28) ile Semra Yılmaz'ın (44) tartışmasına tanık olduklarını dile getiren Demir, kadının sığınmak için oğlunun aracına yöneldiğini söyledi.
Demir, bu sırada Osman A'nın tabancayla önce Yılmaz'ı sonra da oğlu ve yeğenini öldürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Onların olayla yakından veya uzaktan alakaları yoktu. Gezmek için oraya gitmişlerdi. Bir oğlum daha var, onun için yaşıyorum. Acımız büyük. Evlat acısı tarifsiz bir şey. Bu acının adı konulmamış, konulamaz. Çocuklarımız sevilen kişilerdi. Kadını ise tanımıyoruz. Oğlum şimdiye kadar bana hiç sesini yükseltmedi ve beni üzmedi. Herkese karşı saygılıydı. Adaletimize güveniyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Üç can gitti sonuçta."
NE OLMUŞTU?
Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine otomobille giden Osman A. yanındaki Semra Yılmaz'a tabancayla ateş etmiş, park halindeki bir araçta oturan Ali Can Demir ve kuzeni Sinan İlbey'i de olaya tanık oldukları gerekçesiyle silahla vurup olay yerinden kaçmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, vurulan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanan Osman A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Semra Yılmaz Kabasakal Mezarlığı'nda, Ali Can Demir ile Sinan İlbey ise Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. PVC dükkanında çalışan Ali Can Demir'in babası Savaş Demir, yaşananlara ilişkin konuştu. Ukrayna'da inşaat işçiliği yaparken oğlunun ölüm haberini alınca Adana'ya döndüğünü belirten Savaş Demir, "Haberi aldığımdan beri kendimde değilim. Oğlum ile Sinan, birlikte gezmek için Rüzgarlı Tepe'ye gitmişler. Olay sırasında görgü tanıklarının anlattıklarına göre, diğerleri de kendi aralarında tartışıyorlarmış. Kadın, bizim çocukların yanına koşmuş sığınmak için. Bizim çocuklar durumu görünce yardımcı olmak adına kadına, 'Abla yapabileceğimiz bir şey var mı' diye sormuşlar. Sonra tekrar arabaya binmişler ve yarım saat sonra kadın araçtan inip, bağırmış. Sonrasında da bu vahim olay gerçekleşmiş" dedi.