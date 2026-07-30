EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2026 | YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290 puanla hangi bölümlere gidilir?

YKS 2026 tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gözler, puana göre tercih edilebilecek üniversite ve bölümlere çevrildi. Tercih listesini şekillendirmeye hazırlanan adaylar; 180 ile 300 puan aralığında öğrenci kabul eden programların taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyerek kendileri için en uygun seçenekleri değerlendirmeye başladı. İşte puan aralıklarına göre tercih edilebilecek üniversite ve bölümlere ilişkin detaylar...
200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.
Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
Bilgisayar Programcılığı
Adalet
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Çocuk Gelişimi
İç Mekan Tasarımı
220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER
Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.
2 Yıllıklar:
Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 Yıllıklar:
İlahiyat (AÖF)
Açıköğretim İşletme / İktisat
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER
Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.
Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
Tarih – Devlet üniversiteleri
İktisat / İşletme
Rekreasyon
Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER
Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.
Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER
Bu puanla devlet üniversitelerinde bu ve benzeri bölümler hedeflenebilir.
Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
İngilizce Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik
Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)