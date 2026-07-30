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Haberler Yaşam EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2026 | YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290 puanla hangi bölümlere gidilir?

EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2026 | YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290 puanla hangi bölümlere gidilir?

YKS 2026 sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte üniversite tercih heyecanı da başladı. Tercih sürecine hazırlanan binlerce aday, puanlarına göre tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri araştırırken; 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puan aralığında öğrenci kabul eden programlar yoğun ilgi görüyor. İşte en düşük taban puanları ile alım yapan üniversite bölümleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

YKS 2026 tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gözler, puana göre tercih edilebilecek üniversite ve bölümlere çevrildi. Tercih listesini şekillendirmeye hazırlanan adaylar; 180 ile 300 puan aralığında öğrenci kabul eden programların taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyerek kendileri için en uygun seçenekleri değerlendirmeye başladı. İşte puan aralıklarına göre tercih edilebilecek üniversite ve bölümlere ilişkin detaylar...

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

İç Mekan Tasarımı

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

2 Yıllıklar:

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

Ameliyathane Hizmetleri

Gıda Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

İlahiyat (AÖF)

Açıköğretim İşletme / İktisat

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

Tarih – Devlet üniversiteleri

İktisat / İşletme

Rekreasyon

Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bu ve benzeri bölümler hedeflenebilir.

Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

İngilizce Öğretmenliği

Beslenme ve Diyetetik

Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

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