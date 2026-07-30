EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2026 | YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290 puanla hangi bölümlere gidilir?

YKS 2026 tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gözler, puana göre tercih edilebilecek üniversite ve bölümlere çevrildi. Tercih listesini şekillendirmeye hazırlanan adaylar; 180 ile 300 puan aralığında öğrenci kabul eden programların taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyerek kendileri için en uygun seçenekleri değerlendirmeye başladı. İşte puan aralıklarına göre tercih edilebilecek üniversite ve bölümlere ilişkin detaylar...