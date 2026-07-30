Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmet Han Kimdir? Çağ Açıp Çağ Kapatan Cihan Fatihi'nin Bilinmeyen Sırları ve Dehası! Fatih Sultan Mehmet Han Kimdir? Çağ Açıp Çağ Kapatan Cihan Fatihi'nin Bilinmeyen Sırları ve Dehası! Sadece İstanbul'u feth etmedi, dünya tarihinin akışını değiştirdi! 21 yaşında bir imparatorluk kuran Fatih Sultan Mehmet’in deha dolu hayatı, bilinmeyen yönleri ve büyük sırları. HABER MERKEZİ













Tarihin akışını tek bir hamleyle değiştiren, "imkansız" denilen surları yerle bir eden ve bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan cihan padişahı: Fatih Sultan Mehmet. Sadece askeri dehasıyla değil, çok yönlü devlet adamlığı, bilime verdiği değer ve vizyonuyla yüzyıllardır dünyanın ilgisini çeken Fatih'in hayatı, internet medyasında her dönem en çok tıklanan ve okunan konuların başında geliyor.





21 YAŞINDA DÜNYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN GENÇ HÜKÜMDAR

1432 Edirne doğumlu olan II. Mehmet, tahta ilk çıktığında henüz çok gençti ve Avrupa ile içlerindeki bazı devletler onun bu yaşta büyük bir devleti yönetemeyeceğini düşünüyordu. Ancak onlar, tarihin akışını değiştirecek bir dehanın farkında değildi. 1453 yılında İstanbul'u kuşattığında, Bizans imparatoru ve Avrupalı müttefikleri "Haliç'in zincirlerle kapalı olduğunu, surların aşılamayacağını" savunuyordu. Fatih'in o dahi planı devreye girdi: Gemiler karadan karaya yürütüldü! Bir gecede Haliç'e indirilen donanma, fethin kaderini belirleyen en büyük kırılma noktası oldu ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi.