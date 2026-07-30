Fatih Sultan Mehmet Han Kimdir? Çağ Açıp Çağ Kapatan Cihan Fatihi'nin Bilinmeyen Sırları ve Dehası!

Tarihin akışını tek bir hamleyle değiştiren, "imkansız" denilen surları yerle bir eden ve bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan cihan padişahı: Fatih Sultan Mehmet. Sadece askeri dehasıyla değil, çok yönlü devlet adamlığı, bilime verdiği değer ve vizyonuyla yüzyıllardır dünyanın ilgisini çeken Fatih'in hayatı, internet medyasında her dönem en çok tıklanan ve okunan konuların başında geliyor.
21 YAŞINDA DÜNYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN GENÇ HÜKÜMDAR
1432 Edirne doğumlu olan II. Mehmet, tahta ilk çıktığında henüz çok gençti ve Avrupa ile içlerindeki bazı devletler onun bu yaşta büyük bir devleti yönetemeyeceğini düşünüyordu. Ancak onlar, tarihin akışını değiştirecek bir dehanın farkında değildi. 1453 yılında İstanbul'u kuşattığında, Bizans imparatoru ve Avrupalı müttefikleri "Haliç'in zincirlerle kapalı olduğunu, surların aşılamayacağını" savunuyordu. Fatih'in o dahi planı devreye girdi: Gemiler karadan karaya yürütüldü! Bir gecede Haliç'e indirilen donanma, fethin kaderini belirleyen en büyük kırılma noktası oldu ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi.
SADECE KILIÇ DEĞİL, MUAZZAM BİR BİLİM VE SANAT İNSANI
Halk arasında sadece askeri zaferleriyle bilinse de Fatih Sultan Mehmet, dönemin en büyük entelektüellerinden biriydi. İtalyanca, Latince, Yunanca, Farsça, Arapça ve Sırpça olmak üzere pek çok dili akıcı bir şekilde konuşuyordu. Sarayında İtalyan ressam Bellini'yi ağırlamış, portresini yaptırmış, astronomi, matematik ve felsefe kitaplarıyla dolu devasa bir kütüphane kurdurmuştu. Onun için bilim ve sanat, fetihler kadar kıymetliydi. İstanbul'u fethettikten sonra fethettiği şehri sadece bir başkent değil, dünyanın kültür merkezi haline getirdi.
"AVNİ" MAHLASLI ŞAİR PADİŞAH VE HUKUK DEHASI
Padişahlığının sert ve kararlı yüzünün arkasında çok narin bir ruh da taşıyordu. "Avni" mahlasıyla yazdığı şiirler, divan edebiyatının en nadide örnekleri arasında yer alır. Ayrıca Osmanlı'nın idari sistemini kökten değiştiren Kanunname-i Ali Osman'ı hazırlatarak devletin merkezî otoritesini demir yumrukla ama adaletle tesis etti.
ANİ VE GİZEMLİ ÖLÜMÜ
Sefer hazırlıkları sırasında, 3 Mayıs 1481 tarihinde Maltepe (Gebze) otağında ani bir şekilde hayatını kaybeden Fatih Sultan Mehmet'in ölümü, tarih boyunca pek çok komplo teorisine ve tartışmaya konu oldu. Zehirlendiği iddiaları uzun süre konuşulsa da, o arkasında dünyanın en güçlü imparatorluklarından birini ve asla unutulmayacak bir miras bıraktı. Bugün hâlâ her hamlesi, her stratejisi ve bilinmeyen yönleriyle tarih meraklılarının akın ettiği Fatih Sultan Mehmet'in hayatı, okurların en çok okuduğu ve paylaştığı içeriklerin başında gelmeye devam ediyor.