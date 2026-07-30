Hem canını hem de malını aldılar! Arnavutköy'de düğün fotoğrafçısı cinayeti

Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık, şüpheliler tarafından öldürüldükten sonra ilçedeki ormanlık alana gömüldü.

VAN'DA YAKALANDILAR!

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, cinayete ilişkin tespit edilen 3 kişinin Van'da olduğunu belirledi. Şüphelilerin yakalanması için Van'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.