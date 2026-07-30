MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı ilk kez konuştu: Sağlık ekiplerinin ilk şüphesi...

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber gastronomi dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ORTAĞI MİKAİL MALKOÇOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Eren Kaşıkçı'dan haber alınamayınca ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu ilk kez konuştu. Posta'ye yer alan habere göre, ölüm nedenine ilişkin kesin bir bilginin henüz bulunmadığını ifade eden arkadaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği."