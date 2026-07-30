MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı ilk kez konuştu: Sağlık ekiplerinin ilk şüphesi...

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber dün gelmişti.
Ailesi ünlü şeften bir süre haber alamadı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber gastronomi dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
ORTAĞI MİKAİL MALKOÇOĞLU İLK KEZ KONUŞTU
Eren Kaşıkçı'dan haber alınamayınca ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu ilk kez konuştu. Posta'ye yer alan habere göre, ölüm nedenine ilişkin kesin bir bilginin henüz bulunmadığını ifade eden arkadaşı, şu ifadeleri kullandı:
"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği."
KADIKÖY'DEKİ İŞ YERİNE DE EN SON ÖNCEKİ GÜN GELMİŞTİ...
Şef Eren Kaşıkçı, Kadıköy'deki "Kızıl Sakal Sandviç & Burger" restoranını büyütmeyi hedefliyordu. Pendik Kurtköy'de açmayı planladığı yeni şube için yoğun mesai harcıyordu. Eren Kaşıkçı Kadıköy'deki iş yerine de en son önceki gün geldi.
ŞEFLER PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARINI PAYLAŞTI
MEHMET YALÇINKAYA
"Allah var gam yok dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok."
DANILO ZANNA
"Canım Eren.. Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Güzel kalbin nurlar içinde kalsın."
SOMER SİVRİOĞLU
"Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun"