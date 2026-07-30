MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cenazesinde duygusal anlar! İşte acılı annenin ve eşinin o anları...

37 yaşında hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katılırken, duygu dolu anlar yaşandı.
MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla ortaya çıkan olayda, ekipler ünlü şefin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaşıkçı'nın ani ölümü büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
37 yaşında hayatını kaybeden Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazede büyük acı yaşayan Eren Kaşıkçı'nın annesi yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.
Ecem Kaşıkçı da eşi Eren Kaşıkçı'ya son görevini yerine getirmek için cenaze törenine katıldı.Öte yandan Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmeden önceki son anlarına ilişkin yeni detaylar gündeme geldi.
Gazeteci Doğan Can Cesur, Emrullah Erdinç'in YouTube programına katılarak ünlü şefin yaşadığı son sürece dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cesur, Kaşıkçı'nın son anlarıyla ilgili merak edilenleri anlattı.
Şef Eren Kaşıkçı'nın komodinde bulunan ilaçlarına ulaşmaya çalışırken vefat ettiği öğrenildi.
KAHREDEN İLAÇ DETAYI!
''Evde yapılan ilk incelemelerde en çok dikkat çeken ve yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin, hemen başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.''
ORTAĞI İLK KEZ KONUŞTU!
Ayrıca Eren Kaşıkçı'dan haber alınamayınca ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu ilk kez konuştu. Ölüm nedenine ilişkin kesin bir bilginin henüz bulunmadığını ifade eden arkadaşı, şu ifadeleri kullandı:
"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği."
YENİ İŞ YERİ İÇİN ÇOK ÇALIŞMIŞTI...
Şef Eren Kaşıkçı, Kadıköy'deki "Kızıl Sakal Sandviç & Burger" restoranını büyütmeyi hedefliyordu. Pendik Kurtköy'de açmayı planladığı yeni şube için yoğun mesai harcıyordu. Eren Kaşıkçı Kadıköy'deki iş yerine de en son önceki gün geldi.