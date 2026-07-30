MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cenazesinde duygusal anlar! İşte acılı annenin ve eşinin o anları...

ORTAĞI İLK KEZ KONUŞTU!

Ayrıca Eren Kaşıkçı'dan haber alınamayınca ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu ilk kez konuştu. Ölüm nedenine ilişkin kesin bir bilginin henüz bulunmadığını ifade eden arkadaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği."