Müzisyen Yıldıray Gürgen: Haluk'la ilgili daha çok bombalar patlayacak

Kurucusu olduğu Ahbap derneğinin fonlarını kumarda harcadığı için tutuklanan Haluk Levent hakkında her geçen gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor. Levent'i henüz meşhur olmadan önce keşfeden müzik adamı Yıldıray Gürgen, ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. "Haluk Levent'i Ortaköy 'de ben keşfettim, ikinci albüm öncesi bana geldi. 'Mafya beni öldürecek, o yüzden yeni albümü 9 gün içinde tamamlamalıyız' dedi. Kumar alışkanlığı onu bu hale getirdi, hapis yatarken bile kumar oynuyordu" diyen Gürgen, ünlü şarkıcının insanların güvenini kazanıp daha sonra paralarını aldığını anlattı. Gürgen ile dünden bugüne Haluk Levent hakkında bildiklerini konuştuk. Tuba Kalçık'ın haberi...

"KEŞKE HALUK'U TANIMASAYDIM"



Haluk Levent'i siz keşfettiniz değil mi?

Evet. Serseri diye bir adam var Ortaköy'de, git bir onu gör ve şarkılarını dinle dediler. Ben de gittim ve Haluk'la 1992'de tanıştım, sokakta kendi şarkılarını söylüyordu. O dönemde sokak çocuklarına kazandığı parayla yardım eden bir adamdı. Bu hareketi de beni etkilemişti açıkçası, beni buradan yakaladı. Birinci albümü 'Prestij Müzik'ten önce 'Nokta Müzik' yaptı. Ben bu albüme kendi imkanlarımla destek oldum. 'Yollarda bulurum seni' albümünün ilk adı aslında sokakta kullandığı lakabı olan serseriydi. İlk baskısından sonra albümden sözü-müziği kendisine ait olan 'Serseri' şarkısını da çıkardık. Çünkü bu şarkı Haluk'u çok ele veren bir şarkıydı.

"ALACAKLILARI KAPIYA DAYANIYORDU"

Haluk Levent'in Prestij'le yolu nasıl kesişti?

İkinci albümü için Prestij Müzik'e götürdüm, size çok ilginç bir şey anlatmak isterim. Haluk ikinci albüm öncesi bana geldi 'Beni mafya öldürecek, tehdit ediyorlar, öldürecekler beni, 9 günüm var. Albümü hızlıca yapmamız gerekiyor' dedi. Ben de en çok satan ikinci albümünü 8 günde bitirdim. Haluk ilk albümü çıktıktan sonra değişmeye başlamıştı. İkinci albüm döneminde ben onun kumar oynamaya başladığını öğrenmiştim. Prestij Müzik'ten Burhan Aydemir onun çok borcunu ödedi. Haluk, Prestij Müzik'e çok alacaklı göndermiştir. Ben de her şirkete gidip gelirken görürdüm; haftada iki üç gün alt katta Haluk'un borçluları olurdu. Onlarla Burhan abi ilgileniyordu, hatta bir zamanlar Türkiye'nin her yerinden bütün alacaklıları bir bir topladılar.