Haberler Yaşam OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026 - 2027 EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 1.SINIF UYUM HAFTASI PROGRAMI... OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026 - 2027 EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 1.SINIF UYUM HAFTASI PROGRAMI... Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken öğrenci, veli ve öğretmenlerin gündeminde yeni eğitim döneminin başlangıç tarihi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih ve özellikle ilk kez okul heyecanı yaşayacak öğrenciler için uygulanacak uyum haftasının programı belli oldu. İşte ayrıntılar… HABER MERKEZİ









Milyonlarca öğrencinin yaz tatilindeki bekleyişi sürerken, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç takvimi netlik kazandı. Öğrenciler ve veliler yeni dönemin başlayacağı günü merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihlerle birlikte okul hazırlıkları da gündeme geldi. İlk kez sınıf sıralarına oturacak öğrenciler için düzenlenecek uyum haftasının detayları da belli olurken, yeni eğitim yılı için geri sayım başladı.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan genelgeye göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Milyonlarca öğrenci için yaz tatili bu tarih itibarıyla sona erecek ve birinci dönem resmi olarak başlayacak.