OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026 - 2027 EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 1.SINIF UYUM HAFTASI PROGRAMI...

Milyonlarca öğrencinin yaz tatilindeki bekleyişi sürerken, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç takvimi netlik kazandı. Öğrenciler ve veliler yeni dönemin başlayacağı günü merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihlerle birlikte okul hazırlıkları da gündeme geldi. İlk kez sınıf sıralarına oturacak öğrenciler için düzenlenecek uyum haftasının detayları da belli olurken, yeni eğitim yılı için geri sayım başladı.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan genelgeye göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Milyonlarca öğrenci için yaz tatili bu tarih itibarıyla sona erecek ve birinci dönem resmi olarak başlayacak.
UYUM HAFTASI VE ÖĞRETMEN MESLEKİ ÇALIŞMALARI HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa adım atacak minikler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Öğretmenlerin yeni eğitim yılı hazırlıkları kapsamındaki mesleki çalışmaları ise 1 Eylül 2026 Salı günü start alacak.
İLK ARA TATİL VE SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yeni dönemin ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili ise 25 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.