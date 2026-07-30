PMYO TABAN PUANLARI 2026 | PMYO ve POMEM alımı ne zaman? PMYO ve POMEM taban puanları açıklandı mı?

2026 yılı polis alım sürecine ilişkin gelişmeler, polis olmayı hedefleyen adaylar tarafından yakından izleniyor. PMYO ve POMEM başvurularında uygulanacak taban puanlar, başvuru şartları ve takvime ilişkin beklentiler sürerken, Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyurular merakla bekleniyor. Taban puanları belli oldu mu, polislik taban puanları kaç? İşte son durum…