PMYO TABAN PUANLARI 2026 | PMYO ve POMEM alımı ne zaman? PMYO ve POMEM taban puanları açıklandı mı?

2026 yılı polis alım sürecine ilişkin gelişmeler, polis olmayı hedefleyen adaylar tarafından yakından izleniyor. PMYO ve POMEM başvurularında uygulanacak taban puanlar, başvuru şartları ve takvime ilişkin beklentiler sürerken, Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyurular merakla bekleniyor. Taban puanları belli oldu mu, polislik taban puanları kaç? İşte son durum…
POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Polis alımı 2026 başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başvuru takviminin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
POMEM (ÖN LİSANS VE LİSANS) POLİS ALIMI KRİTERLERİ
Üniversite mezunlarına yönelik gerçekleştirilen POMEM alımlarında ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınır.
Lisans Mezunları: KPSS P3 puan türünden en az 60,00 taban puan almak,
Ön Lisans Mezunları: KPSS P93 puan türünden en az 65,00 taban puan almak zorundadır.
Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.
PMYO (LİSE MEZUNU) POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI
Lise mezunu adayların katıldığı PMYO alımlarında değerlendirme YKS yerleştirme puanı üzerinden değil, ÖSYM tarafından açıklanan TYT ham puanı esas alınarak yapılır.
TYT Taban Puanı: Adayların YKS'nin ilk oturumu olan TYT'den en az 250 ham puan alması beklenmektedir.
Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak gerekir.
Fiziksel Boy Şartı: Erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için ise en az 162 cm boy sınırı bulunur.