SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında flaş gelişme: 7 şüpheliye tutuklama talebi

Ahbap Derneği soruşturmasında dördüncü dalga operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, aralarında Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu isimlerle birlikte tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı avukat Ece Güner, asistan Yeliz Kaya, TÜRMOB eski başkanı aynı zamanda İmamoğlu'nun adaylık ofisinde görev alan Emre Kartaloğlu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'unda bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Derneğin mal varlığının yönetimine ise kayyum atandı.

BAŞARAN HOLDİNG SAHİBİ DAHİL 13 GÖZALTI

Geçtiğimiz günlerde dördüncü dalga operasyon gerçekleşti. Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran, Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat A.Ş. yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik, Power İnşaat A.Ş. yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi Faruk Koç, Orhan İnan, dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası Sibel Kaya, Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi ve burada savcılık tarafından ifadeleri alındı. Aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.