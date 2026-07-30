SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi

Son dakika: Yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü hakkında tutuklama kararı verilirken, operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 20'ye ulaştı. 10 şüphelinin jandarmadaki sorgu sürecinin ise sürdüğü öğrenildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi. Adliyedeki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Kalan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanmaları, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.