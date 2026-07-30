Türk Kızılay, orman yangınlarında 26 noktada sahada

Muğla , Balıkesir , İzmir , Antalya, Yalova ve Kırklareli başta olmak üzere yangından etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin beslenme ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan Kızılay, beslenme hizmetini ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırmaya devam ediyor. İkram ve müdahale araçlarıyla afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere kesintisiz destek sağlıyor.

Türk Kızılay ekipleri, 26 farklı noktada yürüttüğü çalışmalarla yangınlardan etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bugüne kadar toplam 47 bin 636 ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay; 16 bin 500 su, 14 bin 315 sıcak ve soğuk içecek, 10 bin 131 ikram malzemesi, 5 bin 360 kumanya, 530 sıcak yemek, 500 çorba ve 300 ekmekle yangın bölgelerindeki beslenme çalışmalarına destek verdi.