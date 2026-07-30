Tüyler ürperten olay! Evdeki koliden 5 bebek cesedi çıktı

BİR KOLİ İÇİNDE...

Savcılık, kadının 26 Temmuz'da evinde doğum yaptığını ve ardından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini belirterek, bu gebelikten haberdar olmayan erkek arkadaşının evde bir koli içinde tespit ettiği biri yeni doğmuş bebeğe ait ceset ile 4 bebeğin kalıntılarıyla ilgili ihbarda bulunduğunu ifade etti.