ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI? BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarında ders ücreti karşılığında görev almak isteyen öğretmen adayları için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları gündemdeki yerini aldı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvim doğrultusunda erişime açılan başvuru ekranını takip eden adaylar, " Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başladı, son başvuru tarihi ne zaman? Görevlendirme şartları ve gerekli belgeler nelerdir?" sorularına yanıt arıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelerin kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yapılırken, kesin tarihler ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından duyuruluyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç duyulacak ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmeleri için duyurular il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanmaya başlandı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak