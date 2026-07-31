3.5 yaşındaki İnci’nin bayrak sevdası yürek ısıttı

Trafikte kırmızı ışıkta bekleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Türk bayrağı isteyen 3,5 yaşındaki minik İnci, hayaline kavuştu. Vali İdris Akbıyık, geçen ay otogar kavşağında trafikte kırmızı ışıkta beklediği sırada yan araçtaki küçük kızı fark ederek, pencereden el salladı ve sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında kalbindeki vatan sevgisiyle iz bırakan 3,5 yaşındaki İnci Kaplangiray, Vali Akbıyık'tan Türk Bayrağı istedi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Vali Akbıyık, küçük kızı ve ailesini makamında ağırlayarak hem bayrağını teslim etti hem de sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Trafikteki bu samimi anı unutmayan Vali İdris Akbıyık, minik İnci'yi ve ailesini makamına davet etti. Anne Özlem ve baba Veysel Şehmus Kaplangiray ile birlikte Valiliğe gelen İnci, gözlerindeki ışıltı ve neşesiyle gönülleri fethetti. Vali Akbıyık, makamında ağırladığı minik misafirine çok istediği al bayrağı bizzat hediye etti. Ziyaret sırasında minik İnci'nin doğum günü olduğunu öğrenen Vali Akbıyık, küçük kıza unutulmaz bir sürpriz daha yaptı. Oyuncak bebek hediye ederek doğum gününü kutladığı İnci'ye ailesiyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu uzun bir ömür temennisinde bulunan Akbıyık, çocukların yüreğindeki vatan ve bayrak sevgisinin her şeyden kıymetli olduğunu vurguladı.