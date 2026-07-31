Canlıların yaşam alanları kayboluyor

İklim değişikliği ve insan faaliyetlerine bağlı olarak son dönemde böcekler başta olmak üzere bazı canlıların şehir içindeki popülasyonunda artış gözlemleniyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİYOR

Böceklerin ve organizmaların popülasyonlarının yaşam alanlarında hazır besin kaynakları, uygun koşullar buldukları zaman artma eğilimi gösterdiklerini söyleyen Prof. Dr. Nurşen Alpagut Keskin, "Son 20 yılda şehirlerle doğal yaşam alanlarının sınırlarının, hayvanların, bitkilerin, canlıların yaşayabileceği tampon bölgelerin kaybolduğunu görüyoruz. Tampon bölgelerin kaybolmasının yanı sıra insanların atıkları böceklere kolay yaşam alanı sunuyor. Küresel iklim değişikliğinin de sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ama değişiklik insan kaynaklı olduğunu unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.