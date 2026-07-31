DİMES’in kurucusu Diren hayatını kaybetti

Türkiye'nin sanayi, gıda sektörü ve kamu hizmetlerinde uzun yıllar öncü rol üstlenen Orhan Ziya Diren, kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Diren'in vefat haberinin ardından ailesi, iş dünyası temsilcileri ve siyaset camiası taziye mesajları yayımlayarak derin üzüntülerini dile getirdi. Diren'in cenazesi, 1 Ağustos Cumartesi günü memleketi Tokat'taki Alipaşa Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

TARIMA BÜYÜK KATKISI OLDU

Vatanına ve toprağa bağlılığıyla tanınan Diren, tarım ve hayvancılık alanında örnek projeleri hayata geçirdi. Türkiye'nin ilk modern tarım işletmesi olan Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi'nin kurulmasına öncülük ederek, yerli tohumlardan üretilen meyve fidanlarının her yıl düzenli olarak üreticilere dağıtılmasını sağladı. 1995 yılında Batı Karadeniz'de başlatılan DİMES süt yatırımı sayesinde bölgedeki günlük süt üretiminin 3 tondan 300 tona kadar çıkmasında ve bölge hayvancılığının şahlanmasında başrol oynadı. Sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Diren; Tokat Polis Teşkilatı Koruma Derneği Başkanlığı, Jandarma Vakfı Destekleme Derneği Başkanlığı, Tokat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Tokat Huzurevi Vakfı Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çok sayıda görev üstlendi.