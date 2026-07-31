Eda Ece pes dedirtti! AHBAP soruşturmasında bomba ifade: Haluk Levent'i tanımıyorum

TEPKİ TOPLAYAN ÖDÜL KONUŞMASI

Oyuncu Eda Ece'nin ise o dönem deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkması sonrası bir ödül töreninde yaptığı konuşma tekrar dolaşıma girdi. Ece o dönem konuşmasında, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" demişti.