Sabancı’nın GES projesi mahkemelik oldu

Çeşme'de doğal sit ve tarım arazileri üzerinde kurulması planlanan GES projesine verilen "ÇED Olumlu" kararına karşı hukuk süreci başlıyor. Çeşme Çevre Derneği, halkın itirazlarının dikkate alınmadığını savunarak kararın iptali için yargıya başvuracağını açıkladı. Çeşme'de Musalla Mahallesi Sarnıç mevkiinde kurulması planlanan güneş enerjisi santrali (GES) projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği "ÇED Olumlu" kararına tepki geldi. Çeşme Çevre Derneği (ÇEŞÇEP), projenin halkın itirazlarına rağmen onaylandığını savunarak hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Tepkilere neden olan projenin ÇED kararları ve imar planları yargıya taşınırken şirket adını Vega Rüzgar Enerjisi olarak değiştirmişti. Sabancı Holding, şirketi satın almıştı.

ARAÇ MUAYENESİNDE 'KOMİSYONSUZ' DÖNEM

Araç muayene istasyonlarının TURKA tarafından işletileceği yeni dönemde kredi kartıyla ödemelerde komisyon vatandaşa yansıtılmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2027'nin Ağustos ayında işletmeye girdiğimizde artık kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak" dedi. Uraloğlu, "Özelleştirme İdaresi Başkanımız ve değerli personelinin, yine bizim Bakanlığımızın, arkadaşlarımızın çok değerli katkıları, emekleri var. İhaleye hazırlanan hem Türk hem İspanyol hem de Arjantin firmalarının ciddi bir finansman ve ihaleye hazırlık süreçleri var. Firmalarımız çok rekabetçi bir fiyat verdiler" dedi.