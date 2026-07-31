Şaşırdığımız dürüstlük

PROF. DR. TAHSİN KOÇYİĞİT YAZDI...



Gördüğümüz her dürüstlük haberi sevindiriyor ama aynı PROF. DR. zamanda düşündürüyor. Asıl sorgulanması gereken şey yaşadığımız dönemde dürüstlüğün artık herkes tarafından olağan bir durum değil de istisna gibi algılanmaya başlamasıdır





Neredeyse her hafta benzer bir haberle karşılaşıyoruz. Bir temizlik görevlisi bulduğu yüklü miktardaki parayı sahibine teslim ediyor. Bir taksici aracında unutulan altın dolu çantayı eksiksiz iade ediyor. Bir öğrenci sokakta bulduğu cüzdanı karakola götürüyor. Bir esnaf, yanlışlıkla fazla verilen parayı müşterisinin peşinden koşarak geri veriyor. Bu haberleri izlediğimizde ilk tepkimiz çoğu zaman aynı oluyor: "Helâl olsun!" Ardından da şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz: "Demek ki hâlâ böyle insanlar varmış!" İşte tam bu noktada kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: Neden şaşırıyoruz? Asıl şaşırılması gereken, dürüst insanların varlığı değil; dürüstlüğün istisna gibi görülmesidir.