‘Son ateş sönene kadar sahadayız’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada Son 24 saatte ülke genelinde çıkan 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını açıkladı. Antalya Alanya'daki yangında saatte 84 kilometreye ulaşan rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirten Yumaklı, Çanakkale'den Mersin'e kadar uzanan kıyı şeridinde yüksek yangın riskinin sürdüğünü vurgulayarak vatandaşlara ateş yakmama çağrısı yaptı. Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçeleri ile Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların tamamen söndürüldüğünü ifade eden Yumaklı, Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer'deki yangınlarda ise ekiplerin gece boyunca karadan, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalelerini sürdürdüğünü belirtti.

FETHİYE'DE YENİ YANGIN

Muğla'nın Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde yeni bir orman yangını çıktığını açıklayan Bakan Yumaklı, yoğun ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini söyledi. Yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü belirten Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

RÜZGARIN ETKİSİ

Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangının en kritik noktalardan biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, bölgede rüzgar hızının gece saatlerinde saatte 84 kilometreye ulaştığını söyledi. Şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle ekiplerin zaman zaman risk altında kaldığını belirten Yumaklı, buna rağmen yangının geniş alanlara yayılmasının büyük ölçüde önlendiğini ifade etti. Rüzgarın öğle saatlerine kadar etkisini azaltmasının ekipler için önemli bir fırsat oluşturacağını belirten Yumaklı, akşam saatlerinden itibaren yeniden kuvvetli rüzgar beklendiğini ve çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

21 UÇAK 69 HELİKOPTER

Yangınlarla mücadelede 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500 arazöz ve 3 bin 500'den fazla orman personelinin görev yaptığını açıklayan Bakan Yumaklı, AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurumlarının da lojistik destek sağladığını ifade etti.

'RİSK DEVAM EDİYOR'

Yangın riskinin önümüzdeki günlerde de süreceğine dikkat çeken Yumaklı, düşük nem, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın yangın tehlikesini artırdığını söyledi. Çanakkale'den Mersin'e kadar uzanan kıyı kesiminde riskin yüksek olduğunu belirten Yumaklı, vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamalarını ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi. Orman yangınlarının önemli bölümünün orman dışındaki alanlarda başlayarak ormanlara sıçradığını vurgulayan Yumaklı, vatandaşların yangın bölgelerine yetkililerin izni dışında girmemeleri gerektiğini belirterek, "Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek" dedi.