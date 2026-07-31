SON DAKİKA: MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm sebebi ne? Cesedini bulan ortağı konuştu

Doğru sonucu adli tıp kurumu raporu sonrasında belli olacak. Acımız büyük, kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi.