SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheliye tutuklama talebi

Son dakika: Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte 4 şüpheli tutuklama talebiyle, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D, Başkan Danışmanı Ulaş Meydan, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı. MASAK, müteahhitler ile belediye iştiraki Kent A.Ş. arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmesi imzalandığını ve 361 milyon liradan fazla tahsilat yapıldığını saptadı. Çarşamba günü 11 adrese yapılan operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.
DEDETAŞ DAHİL 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 6 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldü.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.