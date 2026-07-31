SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D, Başkan Danışmanı Ulaş Meydan, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı. MASAK, müteahhitler ile belediye iştiraki Kent A.Ş. arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmesi imzalandığını ve 361 milyon liradan fazla tahsilat yapıldığını saptadı. Çarşamba günü 11 adrese yapılan operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.