Can Kolukısa'dan acı haber! 'Züğürt Ağa ve Kapıcılar Kralı'nın usta ismi hayatını kaybetti

Uzun yıllar boyunca sinema ve televizyon projelerinde rol alan Kolukısa, özellikle 'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' filmlerindeki performansıyla hafızalarda yer edindi.

Usta oyuncu, sinemanın yanı sıra televizyon dizilerinde de başarılı performanslar sergiledi. 'Asmalı Konak', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Gibi', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizilerinde izleyiciyle buluşan Kolukısa, kariyeri boyunca birçok unutulmaz yapıma imza attı.

Can Kolukısa'nın cenaze programına ilişkin detayların ise ailesi tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.