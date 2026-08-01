Haberler Yaşam Eşek arısı yuvasına sıcak su döktü! Günler sonra kahreden haber geldi: Doğum gününde… Eşek arısı yuvasına sıcak su döktü! Günler sonra kahreden haber geldi: Doğum gününde… Isparta'da yuvasına sıcak su döktüğü eşek arılarının saldırısına uğrayan ve arı sokmasına karşı alerjisi bulunduğu öğrenilen mobilya döşemecisi Zafer Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 10 yıl önce çocuklarından birini kömür gazı zehirlenmesinde kaybeden Kaya'nın, hayatını kaybettiği günün doğum gününe denk gelmesi acıyı katladı. DHA









Isparta'da eşek arılarının saldırısına uğrayan ve arı sokmasına karşı alerjisi bulunan mobilya döşemecisi Zafer Kaya, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce evlat acısı yaşayan Kaya'nın doğum gününde hayatını kaybetmesi ailesini yasa boğdu.

Davraz Mahallesi'ndeki iş yerinde mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya, geçen hafta cumartesi günü atölyesinde müşterilerini tedirgin eden eşek arısı yuvasına sıcak su döktü. Yuvadan çıkan arılar Kaya'yı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.