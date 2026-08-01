Gülistan Doku cinayetinde yeni gelişme! 40 dakikada 4 kez…

Dosyadaki kayıtlar, E.B.'nin aynı gün içerisinde Gülistan Doku hakkında sistem üzerinden birden fazla kez sorgulama gerçekleştirdiğini de ortaya koydu.

Belgelerde, Tunceli Merkez Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliği Grup Amirliği'nde görevli E.B. isimli polis memurunun ise Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde saat 23.35'te, açıklama alanına herhangi bir veri girmeden T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulama yaptığı kaydedildi.

KAYBOLDUĞU GÜN DE ÇOK SAYIDA SORGULAMA

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA BÖLGE TARANDI

Bu arada, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma devam ederken, jandarma tarafından bölgede yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları yapıldı.

Gülistan'ın olası gömülme ihtimali olduğu bölgedeki aramalar sırasında, delil niteliği taşıyan bazı emareler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.