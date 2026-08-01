Gülistan Doku cinayetinde yeni gelişme! 40 dakikada 4 kez…

Gülistan Doku'nun kaybolmasından önce polis bilgi sisteminde sorgulandığına ilişkin yeni bilgiler dosyaya yansıdı.
Hazırlanan rapora göre, 25 Kasım 2019 tarihinde Tunceli Polisevi Şube Müdürlüğü Konaklama Büro Amirliği'nde görevli M.K. isimli polis memurunun, saat 16.14'te POLCEP uygulamasının asayiş modülü üzerinden Gülistan Doku'nun T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yaptığı tespit edildi.
Raporda, aynı polis memurunun 4 Aralık 2019 tarihinde de saat 08.08 ile 08.47 arasında dört kez, saat 17.49'da ise bir kez daha Gülistan Doku'nun T.C. kimlik numarası üzerinden aile listesi sorgulaması gerçekleştirdiği belirtildi. Kaybolmadan bir gün önce de sorgu yapıldı
Dosyaya giren belgelerde, C.S. isimli bir polis memurunun da Gülistan Doku'nun kaybolmasından bir gün önce, 4 Ocak 2020 tarihinde saat 22.41'de sistem üzerinden sorgulama yaptığı bilgisine yer verildi.
KAYBOLDUĞU GÜN DE ÇOK SAYIDA SORGULAMA
Belgelerde, Tunceli Merkez Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliği Grup Amirliği'nde görevli E.B. isimli polis memurunun ise Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde saat 23.35'te, açıklama alanına herhangi bir veri girmeden T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulama yaptığı kaydedildi.
Söz konusu sorguda kimlik, sürücü belgesi, özel güvenlik, kriminal eşkal ve pasaport fotoğraflarının görüntülendiği ifade edildi.
Dosyadaki kayıtlar, E.B.'nin aynı gün içerisinde Gülistan Doku hakkında sistem üzerinden birden fazla kez sorgulama gerçekleştirdiğini de ortaya koydu.
YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA BÖLGE TARANDI
Bu arada, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma devam ederken, jandarma tarafından bölgede yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları yapıldı.
Gülistan'ın olası gömülme ihtimali olduğu bölgedeki aramalar sırasında, delil niteliği taşıyan bazı emareler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.