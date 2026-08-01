Kahramanlar alevlere karşı

TOMA'LAR ÖN SAFTA

YANGIN mücadelesinin en kritik noktalarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ekipleri büyük bir özveri sergiledi. Sarp ve zorlu arazi şartlarına aldırış etmeyen ekipler, TOMA'ların yüksek basınçlı su gücünü alevlerin üzerine yönlendirerek yangının ilerleyişini durdurdu. Kahraman Jandarma personeli, helikopter ve itfaiye araçlarıyla tam bir koordine içinde çalışarak alevleri kıskaca aldı. Seydikemer yangınının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, Yeşilüzümlü bölgesindeki yanan alanlarda da soğutma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Orman alanlarının yeniden alevlenmemesi için Jandarma ve emniyet güçleri karadan müdahalesini aralıksız sürdürürken, bölge halkı yangının büyümesini engelleyen kahraman ekiplere teşekkür etti. Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. İki ilçede zarar gören alanın 5 bin hektardan fazla olduğu belirtildi.

İŞÇİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

ORMAN yangınına müdahale eden orman işçilerini taşıyan arazöz ile kamyonet, önceki gün alevlerin arasında kaldı. Her iki araçta hasar meydana gelirken, personel son anda araçlardan inerek güvenli bölgeye ulaştı. Seydikemer'de orman yangınında zarar gören alan dronla görüntülendi. Yangının etkili olduğu bölgenin gri renge büründüğü görülürken, bazı noktalardan beyaz dumanların yükselmeye devam ettiği dikkati çekti. Öte yandan koordinasyon merkezinde vatandaşlar ve gönüllü firmalar, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ulaştırılmak üzere su, ayran ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazırlanması için seferber oldu. Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındı. ÖTE yandan Balıkesir'in Gömeç ilçesinde önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Marmaris'te Asparan mevkiinde gece yarısı çıkan ve ekiplerin büyümeden söndürdüğü orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada yangına sebep olan kişinin Marmaris belediyesinde işçi olduğu belirlendi. Şüphelinin, ifadesinde yangının sigara izmaritinden çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.



HASARLI YAPILAR BELİRLENDİ



ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç'te meydana gelen orman yangınları nedeniyle 65 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı. Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir'de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır" dedi. İletişim Başkanlığı tarafından, devam eden 4 yangındaki son duruma ilişkin detaylarla ilgili şunlar aktarıldı; "Balıkesir/ Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altında olup, tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. Aydın/Çine'de ise dün öğleden sonra başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın ile mücadele şiddetli rüzgardan dolayı zorlaştı. Ancak burada da ekipler yangını bir an evvel kontrol altına almak için oldukça çetin bir mücadele veriyor."