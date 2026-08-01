METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2026? | Meteor yağmuru nereden ve nasıl izlenir?

Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru için hazırlıklar başladı. Ağustos ayında gerçekleşecek doğa olayı, Türkiye'nin farklı noktalarından gözlemlenebilecek. Peki, Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenir? İşte detaylar…
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında aktif kalmaya devam edecek. Ancak uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en yoğun kesiştiği ve görsel şölenin zirveye (peak) ulaşacağı asıl tarih 12 Ağustos gecesini 13 Ağustos sabahına bağlayan saatler olarak açıklandı. Alternatif olarak 13-14 Ağustos gecesi de seyir zevki yüksek anlara sahne olacak.
METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Geçtiğimiz yıllarda Ay'ın parlaklığı nedeniyle sönük kalan meteorlar çıplak gözle seçilemiyordu. 2026 yılını astronomi takviminde özel kılan detay ise 12 Ağustos gecesinde gökyüzünde Yeniay evresinin yaşanacak olmasıdır. Ay ışığının sıfıra yakın olacağı bu zifiri karanlık ortam, en ufak ışık saçan gök taşlarının bile adeta birer havai fişek gibi parlamasını sağlayacak.