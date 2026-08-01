METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2026? | Meteor yağmuru nereden ve nasıl izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında aktif kalmaya devam edecek. Ancak uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en yoğun kesiştiği ve görsel şölenin zirveye (peak) ulaşacağı asıl tarih 12 Ağustos gecesini 13 Ağustos sabahına bağlayan saatler olarak açıklandı. Alternatif olarak 13-14 Ağustos gecesi de seyir zevki yüksek anlara sahne olacak.